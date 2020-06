De nouvelles images des incidents de dimanche à Bruxelles: les combis de police attaqués par les casseurs

Plusieurs vidéos amateur des agissements des délinquants, dimanche en fin d'après-midi à Bruxelles, ont circulé et circulent encore sur les réseaux sociaux, témoignant de leur détermination et de leur violence. Ce lundi matin, via le bouton orange Alertez-nous nous est parvenu de nouvelles images montrant quelques dizaines de casseurs s'attaquer aux combis de police qui semblent devoir quitter le quartier matonge (porte de Namur) alors que les casseurs lancent des pavés et cherchent à s'introduire dans les véhicules. Les incidents ont eu lieu après une manifestation contre le racisme qui s'était déroulée pacifiquement et avaient regroupé 10.000 personnes sur la place du Palais de Justice, juste à côté de la Porte de Namur. Le bourgmestre d'Ixelles a déploré qu'une petite bande de casseurs, venus essentiellement pour voler, ternissent l'image d'une manifestation si importante.