De retour de Syrie, un membre de Sharia4Belgium sera placé en observation dans l'aile psychiatrique de la prison de Saint-Gilles

Le combattant en Syrie de retour en Belgique Hakim E., un habitant de Vilvorde âgé de 26 ans, va être placé pour quatre semaines en observation en section psychiatrique de la prison de Saint-Gilles, afin d'évaluer son état de santé mentale, a ordonné mercredi la Cour d'appel d'Anvers dans un arrêt intermédiaire.

Hakim E. était membre de Sharia4Belgium et est parti en 2012 en Syrie. Il y aurait tué un chiite parce que sa famille ne pouvait payer la rançon réclamée. Il est revenu en Belgique en 2013, blessé à la tête lors d'une attaque à la grenade. Il a été condamné en février 2017 à 28 ans de prison et 10 ans de mise à disposition pour assassinat terroriste.

Il a fait appel et ses avocats ont demandé un examen psychiatrique approfondi car ils doutent du fait qu'il soit responsable de ses actes. Afin de pouvoir se prononcer là-dessus, le collège d'experts désignés a réclamé une observation résidentielle de plusieurs semaines, en raison de l'état psychique et médical complexe du patient.

Une telle phase d'observation n'est en pratique pas possible dans nos prisons. Dans un arrêt intermédiaire, la cour a décidé en décembre que le parquet fédéral devait faire en sorte que cela soit possible. Le magistrat fédéral et l'administration pénitentiaire ont élaboré une solution qui n'a pas trouvé grâce aux yeux de la défense, laquelle a sollicité le mois dernier la fin de la procédure pénale. Ce qui aurait permis à Hakim E. de sortir libre. La cour d'appel a décidé mercredi d'accéder à la proposition du parquet fédéral.

Hakim E. sera placé quatre semaines en observation. Le collège d'experts pourra ensuite juger de sa capacité à être responsable de ses actes et à faire une déposition. Le rapport des experts doit être rendu pour le 15 février, la poursuite de l'examen de l'affaire étant fixée au 27 de ce même mois.