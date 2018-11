Décès suspect à Laeken: une dispute conjugale à l'origine du drame

L'homme de 53 ans trouvé mort dans une habitation de l'avenue de la Bugrane à Laeken, est décédé lors d'une dispute avec son partenaire. Ce dernier, âgé de 22 ans, a été interpellé et sera déféré ce vendredi devant le juge d'instruction.

Une deuxième personne avait été interceptée après les faits mais a entretemps été remise en liberté, indique vendredi le parquet de Bruxelles.



Les deux hommes, qui étaient en couple, ont eu un différend dont le motif n'est pas encore connu. Ils en sont venus au main et la victime est décédée. La cause exacte de son décès n'est toutefois pas encore établie et un médecin légiste désigné par le parquet, effectuera ce vendredi une autopsie. Le parquet a ouvert une instruction judiciaire pour meurtre.