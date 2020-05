Déconfinement- La PHASE 2: Attention si vous vous garez à Bruxelles, il faut de nouveau payer son parking

A Bruxelles, il faut à nouveau payer son parking. Les contrôles suspendus depuis le début du confinement reprennent ce lundi dans les 19 communes de la capitale. Si vous devez payer votre parking en toute sécurité, voici quelques recommandations…

Pierre Vassart, porte-parole de Parking Brussels: "On recommande les mesures d'hygiène classiques pour le paiement si on a un contact physique avec l'horodateur. Privilégiez une bonne hygiène de main ou payez via une application. Nous en avons 7 qui peuvent être téléchargées sur notre site internet."

L’objectif de cette reprise et de réguler la mobilité, qui est plus dense dans la capitale belge, avec la deuxième phase du déconfinement amorcée ce lundi.