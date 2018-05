Découverte d'un obus à Forest: "Les élèves de l'école ne peuvent pas sortir à cause d'un ordre de police"

Vous êtes nombreux à nous signaler ce vendredi la présence de policiers avenue Jupiter à Forest, près de l'école Inraci. "Les élèves de l'école ne peuvent pas sortir à cause d'un ordre de police", indique Audrey via notre bouton orange Alertez-nous.

"Avenue Jupiter à Forest bloquée, 5 voitures de police dont une brigade canine. Nous sommes priés de fermer les portes et fenêtres et de rester chez soi. Que se passe-t-il ?", s'inquiète Evan.





La situation est sous contrôle et sans danger

La présence d'un tel contingent policier s'explique par la découverte d'un obus dans les environs. En effet, un particulier qui effectuait des travaux a trouvé ce petit obus à Forest. Un périmètre de sécurité a été mis en place dans l'avenue Jupiter où l'homme avait garé sa camionnette avec l'engin explosif à bord.

Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'est rendu sur place. A 13h30, la situation était sous contrôle, "sans danger" et la circulation rétablie, nous renseigne un agent du dispatching de la zone Midi.

En réalité, il n'est pas rare de découvrir de tels engins. En effet, cela se produit principalement à l’occasion de fouilles, de chantiers ou encore dans le cadre de travaux agricoles.