Un dégagement de fumée dans le tunnel entre la station Delacroix et la station Gare de l'Ouest a été signalé ce vendredi matin. Cela a provoqué l'arrêt de la circulation des métros sur les lignes 2 et 6 de la Stib à Bruxelles entre les stations Delacroix et Osseghem.

Les pompiers sont actuellement sur place pour détecter ce qui est à l'origine de ce dégagement de fumée.