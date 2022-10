Déguisés en livreurs UPS, ils avaient cambriolé un logement à Schaerbeek: des suspects ont été arrêtés

En juin dernier, des faux livreurs UPS portant des casquettes et des masques buccaux s'étaient présentés chez une femme à Schaerbeek. Ils l'avaient menacée avec une arme à feu une fois entrés dans le hall. L'enquête a conduit à des arrestations.

Nous vous en parlions en juin dernier. De faux livreurs portant l’uniforme du service international de livraison UPS avaient cambriolé une habitation à Schaerbeek. Après que l'habitante leur a ouvert la porte, ils l'avaient menacée avec une arme à feu.

Des photos et vidéo des malfrats présumés avaient circulé sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo qui semblait être issue d'une caméra de surveillance, on découvrait deux hommes arborant un uniforme comparable à celui des livreurs UPS. Ils pénètrent dans une maison, prétextant livrer un colis. L'habitante des lieux leur ouvre la porte. Au bout de quelques secondes, on voit l'un des livreurs menacer l'habitante. On devine une arme. On ignore cependant si elle est factice ou réelle. Les livreurs semblent ensuite conduire l'habitante à l'étage. Aucune image ne témoigne de ce qu'il s'est passé après.

Deux des trois suspects vont être jugés

Selon des informations communiquées par la zone de police Bruxelles nord, l'enquête a permis d'identifier plusieurs suspects. Trois personnes ont été arrêtées ce mercredi 5 octobre dans le cadre de l'enquête. Ils pourraient être liés à ce vol avec violence commis le 20 juin dernier. Lors des perquisitions menées, les policiers ont trouvé plus de 33.000€ en liquide, 2 voitures, une arme à feu avec munitions, des stupéfiants et une quantité importante de bijoux.

"Deux des trois suspects ont été mis à disposition du Juge d’instruction. Ils sont inculpés, comme auteur ou coauteur, de vol avec violences ou menaces, en bande, avec arme et véhicule, détention arbitraire, et ont été libérés sous condition. L’instruction suit son cours", précise la zone de police.