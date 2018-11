Demain, Ma commune: à Ganshoren, l'avenue Charles Quint est devenue un véritable dépotoir

Ce jeudi, c'est le quatrième épisode de notre série "Demain, Ma Commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer un peu partout aux quatre coins de la région. Place aujourd'hui à Ganshoren. Une petite commune au nord-ouest de Bruxelles où les enjeux restent importants.

Pour rappel, c'est Pierre Kompany, le père du Diable Rouge Vincent Kompany, qui a hérité du poste de bourgmestre. Le 14 octobre dernier, il annonçait déjà son dossier prioritaire sur Bel RTL: "L'axe Charles Quint avec toutes ses difficultés de circulation, de mobilité et de propreté", avait considéré Pierre Kompany.

En effet, sur l'avenue Charles Quint, des poubelles traînent 7 jours sur 7. Stéphane Obeid, futur premier échevin, est au courant du problème: "A partir du moment où certains habitants, ou certaines personnes de passage, comme les navetteurs, déposent leurs encombrants sur la voirie, et bien ça, c'est une politique de sanction".

L'avenue est aussi une véritable autoroute urbaine: 65.000 automobilistes l'empruntent chaque jour. "Il faut que la Région et Pascal Smet (ministre bruxellois de la Mobilité, ndlr) se saisisse de ce dossier-là que l'on puisse réaménager cette avenue", poursuit Stéphane Obeid.

Mais le 7 décembre, Stéphane Obeid aura prêté serment et travaillera sur un dossier qui, pour des centaines de familles, est ultra prioritaire. "Il manque 560 places en école primaire pour répondre à la demande à Ganshoren. C'est un objectif chiffré et il faudra voir avec nos partenaires, comment on fait pour atteindre cet objectif-là".