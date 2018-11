Demain, ma commune: A Watermael-Boitsfort, la propreté publique est la priorité N°1 de l'équipe du bourgmestre

Ce mardi, septième épisode de notre série "Demain, ma commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer un peu partout aux 4 coins de la région. C'est pourquoi, tous les jours, jusqu'au 6 décembre, nous nous rendons dans une commune bruxelloise. Ce mardi, direction Watermael-Boitsfort. L'équipe du bourgmestre Olivier Deleuze a été plébiscitée le 14 octobre dernier. Elle poursuit les dossiers entamés ces 6 dernières années. Et pourtant, Olivier Deleuze, entend bien s'attaquer prioritairement aux problèmes de propreté publique à l'entame de son deuxième mandat.

Interrogé sur Bel RTL ce matin, il détaillait cette nécessité: "On a un problème de corneilles et de renards à Watermael-Boitsfort. Ils viennent chercher les poubelles et ils les mettent partout dans la rue, et donc ce qu'on va faire: "On va rendre obligatoire l'emploi de poubelles en dur. Faudra qu'on tienne compte des immeubles à appartements, bien sûr où c'est moins facile et faudra qu'on rendent ces poubelles obligatoires parce que, au sinon, les lendemains de collecte, les rues sont jonchées de toutes les crasses que les corneilles et les renards ont répandues."