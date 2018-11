Demain, ma commune: Auderghem accueille des petits nouveaux dans son Collège échevinal dont la fille d'Isabelle Durant

Dans notre série "Demain, ma Commune", consacrée à l'avenir des communes, on s'arrête aujourd'hui à Auderghem qui n'a pas échappé à la vague verte. La 14 octobre dernier, la liste du bourgmestre emmenée par Didier Gosuin a décroché une majorité des sièges mais Défi a décidé d'ouvrir sa majorité aux Verts. Les habitants vont découvrir de nouvelles têtes au Collège, dont celle de l'Ecolo Elise Willame. La fille d'Isabelle Durant sera échevine et elle annonce que les petits élèves d'Auderghem mangeront mieux à l'école dès 2019: "Concrètement, nous changeons de prestataire à partir du mois de janvier et à partir de ce moment-là, le futur échevin de la fonction publique siégera au conseil d'administration et donc, il pourra vraiment mettre en place des politiques de circuit court et d'alimentation bio pour les cantines des écoles communales. Nous avons aussi veillé à ce que les parents soient consultés ainsi que le personnel de cantine. Tout le monde sera donc consulté par rapport à ce nouveau prestataire et à cette nouvelle offre de repas."