Demain, Ma Commune: comptez en moyenne 550.000 euros pour acheter un bien à Woluwe-Saint-Pierre... IMPOSSIBLE pour de nombreux habitants

Après les élections communales du 14 octobre dernier, et à quelques jours des prestations de serment, nous vous proposons, chaque jour, un focus sur une des 19 communes bruxelloises. Ce mercredi, place à Woluwe-Saint-Pierre.

A Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe rempile pour 6 années de plus à la tête de la commune. Le bourgmestre CDH poursuit sa majorité avec Ecolo-Groen et Defi. Woluwe-Saint-Pierre est réputée pour être une commune paisible et tranquille. Mais le revers de la médaille, c'est l'accès au logement.

Woluwe-Saint-Pierre est la commune la plus chère de Belgique, selon le baromètre des notaires. Comptez en moyenne 550.000 euros pour pouvoir acheter un bien dans la commune. Conséquence : certains Sanpétrusiens d'origine sont incapables d'acheter un appartement ou une petite maison sur le territoire de leur commune. Avec un salaire moyen de 20.000 €/an, ils doivent alors se tourner vers d'autres communes où les prix de l'immobilier sont plus accessibles.



Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Surtout celui des expatriés et des eurocrates avec un certain pouvoir d'achat. L'Institut Bruxellois des statistiques nous apprend par exemple, que dans le quartier de la Porte de Tervuren, entre 35 et 40% des habitants sont ressortissants de l'Union Européenne. Stockel attire plus les Allemands, les Américains et les Français.





"On va développer une série de projets"



L'accès au logement est donc un enjeu de taille pour Woluwe-Saint-Pierre. Plusieurs dossiers sont sur la table du Bourgmestre. ils seront traités au cours de cette nouvelle législature.



"On va développer une série de projets pour essayer de corriger un tout petit peu ces effets du marché immobilier pour permettre à ceux qui ont vécu toute leur jeunesse à Woluwe-Saint-Pierre de rester vivre dans notre commune. Ca va être la construction d'un projet de logements juste derrière l'Hôtel communal à destination de la jeune classe moyenne, il y a le développement des activités de notre agence immobilière sociale (AIS). De plus en plus de propriétaires nous font confiance et mettent leurs biens en location via cette AIS", explique Benoît Cerexhe.