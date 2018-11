Demain, ma commune: une nouvelle école secondaire sera créée à Berchem-Sainte-Agathe

Nouvel épisode de notre série "Demain, ma commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer un peu partout aux quatre coins de la région. C'est pourquoi, tous les jours, jusqu'au 6 décembre, nous nous rendons dans une commune bruxelloise. On se rend aujourd'hui à Berchem-Sainte-Agathe.

Berchem-Sainte-Agathe est située dans le nord-ouest de la capitale. Joelle Riguelle (cdH) restera le bourgmestre de cette commune régulièrement décrite comme un petit village au milieu de la ville.

Mais c'est le nouveau partenaire PS qui hérite de l'enseignement. Berchem-Saint-Agathe est la dernière commune bruxelloise à ne pas avoir d'école secondaire sur son territoire. Ce dossier est devenu une priorité pour le premier échevin en charge de cette compétence, Yonnec Polet.

"On va travailler pour la création d’une école secondaire francophone. Il faudra voir sur base à la fois des terrains existants mais surtout sur base des bâtiments existants. Il faudra identifier un lieu qui pourra être le réceptacle de cette nouvelle école et puis trouver, partager, parler, aborder la question d’un pouvoir organisateur, soit les personnes en charge de cette nouvelle école et mener à bien ce beau projet", explique le socialiste.

"On a six ans pour y parvenir. Il faudra en parler avec la région, avec la fédération Wallonie-Bruxelles et parvenir à un projet d’école secondaire francophone à Berchem-Saint-Agathe", ajoute-t-il.