La police déployée à la gare de Bruxelles-Nord: un témoin pensait avoir vu Jürgen Conings, c'était une fausse alerte

La police s'est déployée dans la gare du Nord à Bruxelles ce dimanche vers 20h15. Plusieurs témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "La gare du Nord est évacuée", nous a indiqué une personne. "Fermeture de la gare et grosse présence policière", nous a écrit Isma.

Contactée par nos soins, la police fédérale nous a indiqué avoir reçu le signalement d'un témoin. "Quelqu'un pense avoir aperçu Jürgen Conings. Ce n'est pas la première fois que nous recevons une alerte comme celle-là, vu qu'un avis de recherche est diffusé. Mais bien sûr, nous prenons l'alerte au sérieux. Le train a été arrêté et on va vérifier", nous a expliqué la porte-parole de la police fédérale. "On reçoit des dizaines d'informations sur Jürgen Conings tous les jours. Nous avons reçu une information de quelqu'un qui pense l'avoir aperçu. On prend chaque élément au sérieux et on vérifie", nous a indiqué Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

Un périmètre de sécurité a été dressé durant l'opération, les unités spéciales se sont rendues sur place et les trains ne se sont plus arrêtés dans la gare.

Vers 21h40, la police fédérale nous a finalement indiqué qu'il s'agissait d'une fausse alerte. La police a dès lors commencé à quitter les lieux et la circulation ferroviaire a ensuite repris normalement.

Le militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché depuis le 17 mai dernier. L'homme a menacé de s'en prendre à des symboles de l'État, à une mosquée ainsi qu'à des personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst.