Déploiement policier avenue Albert Giraud à Schaerbeek samedi soir: voici ce qu'il s'est passé

Ce samedi 24 avril vers 20h, la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) a été appelée pour un différend de voisinage avenue Albert Giraud à Schaerbeek.

"Un homme retranché chez lui menaçait ses voisins verbalement et jetait des objets par la fenêtre", indique la porte-parole. "Sur base de l'analyse opérationnelle et suivant les instructions du magistrat, nos équipes d'appui d'intervention ont pu intercepter l'individu chez lui". Aucun blessé n'est à déplorer. Le suspect a été auditionné et a été mis à disposition du parquet.