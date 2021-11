Avec son association, Pieter veut dépolluer le canal de Bruxelles en kayak

Il y a deux ans, Pieter Elsen, choqué par les déchets présents dans le canal de Bruxelles, s'achète un kayak et décide de le nettoyer à l'aide d'une épuisette. Sa démarche séduit et il crée l'association Canal It Up.

Depuis sa création, près de 2000 participants font des sorties en kayak avec l'association. Ils récoltent 6 tonnes de déchets. Pieter Elsen considère que c'est beaucoup trop: "C'est pour ça qu'on veut aller au parlement pour demander la consigne pour les canettes et les bouteilles en plastique." Pour atteindre les parlementaires, il faut 15 000 signatures, Canal It Up en ont déjà 9 500.

Différents projets pour le futur

L'association travaille également avec le Port de Bruxelles pour développer différents projets. Elle veut mettre en place plusieurs mesures : installer un bras anti-déchets (une étude de faisabilité est en cours et le projet sera mis en place en mars), des îlots de biodiversité pour la faune et la flore et traiter la qualité de l'eau, pour le moment médiocre à cause des eaux issues des égouts et des fortes pluies.

Des sorties sont organisées toute l'année. Tout le monde peut s'y inscrire, l'objectif est de mélanger l'aspect ludique et la bonne action.