Covid Safe Ticket J-4: comment les clients et restaurateurs bruxellois appréhendent-ils sa mise place?

Dans 4 jours, le covid safe ticket sera demandé dans les restaurants et cafés bruxellois. Ce week-end était donc le dernier pour boire un verre ou manger un morceau sans pass sanitaire. Dans le quartier du cimetière d'Ixelles, cette mesure est plutôt bien accueillie par les clients : "Ça ne va pas m'empêcher d'aller au restaurant. Justement, je me suis vaccinée pour aller au restaurant", explique une cliente. "Ça va plus me donner envie d'y aller que l'inverse, ça m'encourage en fait", estime une autre. "Ça ne va pas changer grand chose pour moi vu qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est simple : il suffit d'avoir l'application et de le montrer donc ça ne changera rien, je continuerai à sortir comme d'habitude", dit encore une cliente.

Du côté des restaurateurs, une certaine inquiétude se fait sentir puisque la mise en place de ce Covid Safe Ticket aura sans doute un impact sur la fréquentation des restaurants.

"Les premiers jours, ça me fait peur. Je pense que les premiers jours, on va avoir une perte de clientèle, on va avoir un chiffre d'affaire de 5 à 8% en moins dû à ça, le temps que ça se mette en place et que ça rentre dans les habitudes des gens", note Andrea Veri, restaurateur.

Il pense aussi que certains clients n'iront plus au restaurant étant donné qu'ils ne sont pas vaccinés : "Il y a plein de gens qui sont contre la vaccination, il ne sont pas vaccinés et donc on va perdre un peu de clients", ajoute-t-il.

Ce Covid Safe Ticket sera donc obligatoire pour les 16 ans et plus dans l'horeca, les discothèques, les clubs des sports ou encore le secteur culturel. Il le sera dès l'âge de 12 ans pour les événements de masse, dans les hôpitaux et les maisons de repos.