Des agents de Bruxelles-Propreté débrayent à cause du coronavirus: les syndicats ne comprennent pas le mouvement

Des agents de Bruxelles Propreté du dépôt Meudon, situé chaussée de Vilvoorde à Neder-Over-Heembeek, n'ont pas pris leur service ce matin et ne récoltent donc pas les poubelles par "peur d'être contaminés", selon eux. Emma Gouaille, sur place pour le RTL INFO 8H, explique qu'une quarantaine d'agents se croisent les bras: "Ils sont assis dans le bâtiment, à l'intérieur. Des syndicalistes sont présents. J'ai entendu: "Ecoutez les gars, je vis la même chose que vous, mais comment peut-on faire autrement?".

"Ils évoquent aussi les congés"

Selon deux agents qui ne font pas grève, et qui trouvent le motif "ridicule", leurs collègues réclament plus de protections par rapport au coronavirus. "Selon eux, il n'y a plus de produit désinfectant disponible, mais ils évoquent aussi les congés et d'autres demandes externes au virus. La réunion se poursuit pour tenter de convaincre les agents de se remettre au travail".

"On ne comprend pas tellement"

Les permanents syndicaux n'apprécient pas le mouvement de grève. Michel Piersoul, du SLFP, explique: "On ne comprend pas tellement, parce que les speechs qui ont été faits par l'autorité nous concernant, indiquent que ce que les travailleurs doivent faire, c'est bien se laver les mains notamment. Je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose. Il y a peut-être une revendication de pouvoir rentrer toutes les heures pour se laver les mains, mais ça n'a pas de sens, les gens sont sur circuit, ils sont à deux ou trois par véhicule, parfois rien que deux, moins soumis aux possibilités d'attraper le coronavirus que les gens qui rentrent dans les centres commerciaux, dans des restaurants, dans les bureaux, où on travaille sur des plateaux".