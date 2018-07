Des animations, un défilé et un feu d'artifice: voici le programme de la fête nationale

A 10h, à la cathédrale des Saint Michel et Gudule, aura lieu le traditionnel Te deum, en présence du roi Philippe et de son épouse. Un roi qui sera mis à l’honneur à l’occasion de ses 5 ans de règne, dans un village au cœur du parc de Bruxelles.

"Le parc de Bruxelles a une multitude d’invités, d’animations, et toute la journée est ponctuée de parades, de folklore et de musique pour que la fête soit totale", explique Carine Verstraeten, secrétaire générale du syndicat d’initiative Bruxelles Promotion.

L’autre grand thème de cette fête nationale: les 100 ans de la fin de la Grande Guerre, avec des références à l’Histoire. La Défense présentera également son nouveau matériel et ses missions dans le village installé sur la place royale et la rue de la régence.





Les avions survoleront le parc royal



"Nous avons le véhicule de réaction rapide qui sera bientôt mis en place au sein du régiment des opérations spéciales, nous avons quelques nouvelles citer es et matériel de génie qui sera également mis en valeur, nous avons les nouvelles motos de la police militaire, qui participeront également à ce défilé", précise Michel Hofman, vice-chef de la Défense.

Le traditionnel défilé militaire et civil débutera à 16h. Après un passage en revue des troupes par le roi sur la rue de la loi, il empruntera la rue royale pour défiler sur la place des palais. Dès 16h20, les avions survoleront le parc royal.





A 23 heures, le feu d'artifice



C’est sur la place Poelart que la police installera ses quartiers. Une véritable vitrine pour l’institution, en pleine campagne de recrutement. "C’est important d’avoir de la visite de beaucoup de gens, comme ça ils apprennent à connaitre le métier de policier et surtout pour les familles, c’est un endroit très sympa, les enfants peuvent voir comment on travaille", explique Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Ixelles

Dans le même temps, il y aura une ambiance populaire dans le quartier des Marolles avec le resto national. Après la brocante, des moules-frites de circonstance seront servies sur la place du Jeu de balle.

Le feu d’artifice sera tiré à 23 heures, depuis le Palais des Académies. Le métro et plusieurs lignes de tram rouleront jusqu’à 1h du matin, histoire de prolonger la fête.