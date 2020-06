A Bruxelles, des artistes peignent une immense fresque en hommage au personnel soignant: "Ca nous réconforte tous" (vidéo)

Plusieurs artistes se sont associés pour réaliser une fresque à Ixelles en hommage au personnel soignant. Des travailleurs largement mis à contribution ces derniers mois, avec la crise du covid. L'oeuvre géante fait face à un hôpital et sera terminée dans quelques jours.

La fresque mesure plus de 10 mètres de haut et décrit la situation de crise inédite due à la propagation du coronavirus. Le personnel soignant y est représenté plein de force et de détermination. Fatigué, mais debout. "Ca fait plaisir, dit Carine, une employée qui travaille dans la cuisine de l’hôpital depuis 31 ans. On n'est pas oubliés. On fait partie du système bien sur".

Les habitants, passants et touristes s’arrêtent quelques instants pour contempler l’œuvre et penser à ceux que l’on présente aujourd’hui comme les héros de l’ombre. "Ca reflète tout ce qu'on a vécu pendant trois mois et qu'on a ressenti", estime une passante. "Il faut être reconnaissants envers eux", encourage un jeune adolescent.

La créatrice du dessin est Amandine Lesay. L'œuvre a nécessité plus de 100 heures de travail et 3 semaines de préparation. "C'était un mur inexploité en face de l'hôpital, explique la directrice artistique et créatrice de la fresque. On avait envie de faire quelque chose pour remercier le personnel hospitalier. C'est allé assez vite, c'était comme une évidence".

"C'est important et réconfortant pour eux et pour nous aussi, dit Guillaume Desmarets, artiste peintre au sein du collectif Farm Prod. C'est notre façon de leur dire merci".

Ce soir, l’œuvre se termine petit à petit. Aurélie ajoute des ballons sur la fresque. Ils n’étaient pas prévus mais l’actualité en a voulu autrement. Une infirmière de 48 ans, mère de trois enfants, est décédée cette semaine du covid. "C'est un peu étrange, confie l'artiste peintre Aurélie Edwige Léger. On a l'impression que des gens vivent encore ça tous les jours, [et que d'autres moins]. Il y a de l'émotion pour cette dame partie récemment, c'est sur".