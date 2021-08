Des bus de vaccination dans les écoles bruxelloises dès la rentrée: comment est accueillie cette idée?

Des bus de vaccination pourraient donc à la rentrée se rendre directement dans les écoles bruxelloises pour vacciner les jeunes. Le taux de vaccination est en effet clairement plus bas dans la capitale. Alors, comment les parents d'élèves accueillent-ils cette idée ?

La région bruxelloise souhaite encore augmenter sa couverture vaccinale dans les semaines à venir. La rentrée scolaire se prépare doucement, avec des stratégies à mettre en place dans les écoles.

"La ministre, d'après ce que j'ai pu comprendre, va mettre en place des bus qui se rendront dans les établissements scolaires pour procéder à la vaccination. C'est la vaccination qui vient à l'élève plutôt que des élèves qui doivent aller à la vaccination", explique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement.

Bruxelles enregistre toujours un taux de vaccination inférieur à la Flandre et à la Wallonie, surtout chez les plus jeunes. Mais la décision de les vacciner suscite des réactions divergentes chez les parents d'élèves.

"Je ne suis pas particulièrement pour. Je trouve que jusqu'à un an, ils ont déjà beaucoup de vaccins, et même jusqu'à six ans", estime une maman. "C'est très important de protéger la santé de chacun et de nos proches et dans les écoles, vu qu'on touche tout", estime quant à elle une jeune fille. "Je pense que c'est peut-être une bonne idée de proposer ça, pour la facilité des parents... à condition que les parents soient d'accord", dit une autre passante.

Les enfants peuvent choisir de se faire vacciner ou non quand ils ont atteint la majorité. Il s'agit d'un moyen, pour eux, de comprendre au mieux cette vaccination.

"Il y a un système de pilotage en Fédération Wallonie-Bruxelles qui serait probablement apte à mettre en place ou à réfléchir à des outils qui seraient les mêmes pour tous les établissements scolaires, quel que soit le réseau, pour bien expliquer les bases d'une vaccination et l'historique d'une vaccination", ajoute Roland Lahaye.

L'agenda de la rentrée sera présenté en détails la semaine prochaine. L'objectif est d'assurer une année scolaire la plus normale possible grâce à la vaccination.

Julien Nicaise, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, qui représente 500 établissements scolaires en Wallonie et à Bruxelles, s'est exprimé dans le RTL INFO 13h sur cette initiative d'avoir des bus de vaccination dans les écoles.

Pou lui, "c'est important de pouvoir sensibiliser au maximum les adolescents et les jeunes adultes à la nécessité de se faire vacciner". Il est convaincu de ce moyen de procéder : "Nous avons déjà dit à la ministre que nous étions favorables aussi à tous les moyens incitatifs possibles, et donc ce système de bus qui a déjà fait ses preuves notamment à l'Université libre de Bruxelles récemment pourrait être utilisé dans les écoles en tout cas nous y sommes favorables", a-t-il expliqué.

Une méthode de vaccination qui se fera bien entendu avec l'autorisation des parents pour les élèves mineurs.