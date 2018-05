Un accident provoque le chaos sur le ring de Bruxelles: plusieurs heures de bouchons cumulées

Le ring de Bruxelles est fortement encombré ce jeudi en fin d'après-midi. Un accident est survenu vers 15h15 sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem, en direction de Tervuren. D'après nos informations, la collision a impliqué un camion citerne et une voiture. La bande de gauche et du milieu ont été obstruées.



Un pneu du camion aurait éclaté. Le poids-lourd aurait alors dévié vers la gauche et percuté une voiture, qui se serait retrouvée de l'autre côté du ring. Deux blessés ont été transférés à l'hôpital. Le camion citerne s'est retrouvé sur le flanc. Le réservoir était rempli d'huile. Il n'y a pas eu de fuite, mais le dépannage du véhicule nécessite l'intervention d'une grue, ce qui implique un temps d'intervention assez long.





De gros embouteillages sur le ring



C'est cet accident qui semble être à l'origine des énormes embouteillages qui se sont formés, tant sur le ring intérieur qu'extérieur.



Sur le ring intérieur: vous perdez au total 2h15 entre Grand-Bigard et Wezembeek-Oppem.



Sur le ring extérieur: vous perdez environ 1h entre Waterloo et Wezembeek-Oppem. 35 minutes de perdues entre Zaventem et Grand-Bigard. Et encore des ralentissements entre Grand-Bigard et Beersel.





