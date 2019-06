Des centaines de cyclistes au départ du BXL Tour... même la reine Mathilde y a participé! (vidéo)

Plusieurs centaines de cyclistes étaient sur la ligne de départ de la 3e édition du BXL Tour ce dimanche matin sur la place des Palais à Bruxelles. Cette course cycliste de 40 kilomètres à travers la capitale a démarré à 9h30 et devait se terminer vers 14h00, près de l'Atomium, à Laeken. Cette course, c'était également l'occasion de tester le parcours du contre-la-montre qui aura lieu à Bruxelles pour le Grand Départ du Tour de France.

Drapeau en main, c’est Eddy Merckx qui a donné le départ. Les premiers coureurs se sont élancés sur les grandes artères de la capitale du pays. Pour certains, c'était l'occasion de se mesurer au peloton du Tour de France, qui empruntera ce parcours dans quelques jours.

Un Tour de France auquel Ludwig de Winter espère participer. Caméra sur son vélo, le coureur est venu en repérage pour son équipe.

Après la course des Masters, on a fait ensuite fait place au départ des cyclos. Chacun y est allé à son rythme sur les boulevards et dans les tunnels bruxellois. Une grande fête du vélo à laquelle a participé la Reine Mathilde (voir vidéo ci-dessous).

Ce BXL Tour continue de grandir en attirant un public de plus en plus large chaque année. Ce matin, cette 3ème édition a battu un record, avec plus de 3.200 participants!