Des chauffards roulaient à une vitesse excessive dans les rues de Schaerbeek: deux voitures saisies par la police

La police de Bruxelles-Nord a procédé à deux nouvelles saisies administratives, samedi vers 17h00 et lundi vers 18h00, de véhicules de conducteurs qui roulaient à une vitesse élevée dans les rues de Schaerbeek, a indiqué mercredi la police zonale.

Une voiture, avec une plaque d'immatriculation française, a pris la fuite à la vue d'une patrouille de police occupée à contrôler un conducteur, lundi vers 18h00, rue Vanderlinden à Schaerbeek. Le chauffard utilisait le frein à main alors qu'il circulait à une vitesse anormalement élevée dans une zone 50. Lors de sa fuite, il a perdu le contrôle de son véhicule, a heurté la bordure d'un trottoir et a failli renverser un piéton. Il a mis en danger l'intégrité physique de plusieurs usagers de la route et d'un inspecteur de police. Les policiers présents ont finalement pu intercepter le véhicule. Le conducteur (B.Y.) est de nationalité française et âgé de 26 ans.

Samedi vers 17h00, le conducteur A.M., âgé de 23 ans, circulait à une vitesse anormalement élevée dans la rue d'Aerschot à Schaerbeek. Il a été intercepté par une patrouille pédestre, qui était occupée à effectuer un contrôle routier dans cette même rue. Le conducteur faisait grincer ses pneus et vrombir son moteur. Ce faisant, il a perdu le contrôle de son véhicule à plusieurs reprises et il a mis en danger l'intégrité physique de ses deux passagers et de plusieurs usagers de la route, y compris des inspecteurs de police présents.

En l'absence d'une possible saisie judiciaire des véhicules, qui concerne le défaut d'assurance ou la conduite sous influence et qui est prioritaire, la police locale de Bruxelles Nord a procédé à deux saisies administratives de 5 jours ouvrables, sur base de l'article 30 de la LFP (Loi sur la fonction de police). Elles ont été confirmées par la bourgmestre de Schaerbeek Cécile Jodogne. Des procès-verbaux ont de plus été dressés à charge des deux conducteurs pour les différentes infractions commises au code de la route. "La saisie administrative sur base de l'article 30 de la LFP est un outil complémentaire à ceux dont disposent la police afin de garantir et d'améliorer la sécurité sur nos routes", explique Cécile Jodogne.