Des croix gammées taguées sur l'Hôtel de Ville et le commissariat de Woluwe-St-Pierre: les images des caméras de surveillance analysées

Les façades de l'Hôtel communal de Woluwe-Saint-Pierre et du bâtiment de la police ont été taguées de trois croix gammées dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé mercredi le cabinet du bourgmestre Benoît Cerexhe.



Ce sont des travailleurs de l'administration communale qui en ont fait le constat au matin. Le service de nettoyage communal a directement procédé à l'effacement des tags. Les autorités communales assurent qu'elles ne feront preuve d'aucune indulgence à l'égard des auteurs. "Ce type de comportement est inadmissible", a déclaré le bourgmestre. "A Woluwe-Saint-Pierre, nous ne tolérons pas la moindre référence à l'une des pages les plus sombre de l'histoire. Nous allons déposer une plainte contre X et les caméras de surveillance vont être analysées."