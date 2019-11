Des croix gammées taguées sur la façade de la maison communale à Woluwe-Saint-Pierre: "Nous allons déposer une plainte contre X"

Ce matin, les travailleurs de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre ont découvert plusieurs tags sur la façade de l'hôtel communal. Il s'agit de trois croix gammées vertes.

Le bourgmestre de la commune, Benoît Cerexhe, trouve la situation inadmissible : dans un communiqué publié sur Facebook, il dénonce l'oeuvre du ou des malfrats. "En ces temps de perte de repère et de sens où les partis extrêmes et même extrémistes ont libéré leur parole, Woluwe-Saint-Pierre ne laissera rien passer face à de tels actes qui portent atteinte à l’intelligence et à la dignité humaine", peut-on lire.

Cet acte odieux ne restera donc pas impuni, selon le bourgmestre. "Woluwe-Saint-Pierre nous ne tolérons pas la moindre référence à l’une des pages les plus sombre de l’histoire. Nous allons déposer une plainte contre X et les caméras de surveillance vont être analysées."

Le service de nettoyage communal procédera à l’effacement des tags dans la matinée.