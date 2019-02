Echauffourée devant l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles: un blessé

Entre 30 et 40 jeunes ont échangé des coups et ont lancé des pavés, mercredi vers 15h30, près de l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles, a indiqué la porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. La bagarre a plus précisément eu lieu place Alphonse Lemmens à côté de l'établissement, mais elle est sans lien avec celui-ci, a ajouté la porte-parole du parquet de Bruxelles. Au total, quatre individus ont été interpellés, à savoir trois majeurs et un jeune de 17 ans. Les jours de la personne blessée ne sont plus en danger.

Un professeur de l'Institut des Arts et Métier à Bruxelles a contacté la police pour signaler le problème. Ce dernier a indiqué qu'un jeune avait reçu des coups de couteau dans le dos. Une ambulance a été envoyée sur les lieux. A l'arrivée de la police, les jeunes se sont dispersés. Les agents des forces de l'ordre ont réussi à en intercepter plusieurs dans le quartier, au moment et peu après leur fuite. Une personne a été blessée par un couteau, ou un objet tranchant. Elle a été emmenée à l'hôpital dans un état critique. Ses jours ne sont plus en danger.