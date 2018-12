Les étudiants de l’ULB rendent un vibrant hommage à André, l'un des agents de sécurité de la Jefke décédé: "Il a veillé sur nous chaque soir"

André, l'un des agents qui assurait la sécurité des étudiants de l'ULB venus faire la fête à la Jefke à Bruxelles, est décédé. Les anciens étudiants de l'université se mobilisent pour soutenir financièrement les proches du défunt. Sur la page de collecte de fonds, beaucoup remercient l'agent pour sa gentillesse et sa bienveillance.

Les messages en hommage à André l'agent de sécurité de la Jefke récemment décédé, ne cessent d'apparaître sur la page de collecte de fonds adressée à ses proches. Cet agent de sécurité semble laisser un souvenir plein de douceur dans l'esprit des guindailleurs, toutes générations confondues. André garantissait leur sécurité, à tous et toutes. André les rassurait. "Merci d'avoir eu toujours le sourire et d'avoir été notre ange gardien pendant toutes ces années !", écrit Julien. "André, une de ces personnes qu'on croise et dont on reconnaît tout de suite la beauté. Pensée pour lui et sa famille", dit Sandy. "André a souvent agi pour moi en véritable papa et c'est avec une réelle tristesse que je vous transmets mes plus sincères condoléances", écrit encore Charlotte.



Une aide pour les proches d'André

Touchés par la disparition de celui qu'ils considéraient comme un ami protecteur, d'anciens étudiants de l'ULB ont lancé une collecte de fonds pour soutenir financièrement les proches d'André. "Avec son épouse Jeanine, ils ont toujours eu beaucoup d'attention pour nous […] Jeanine continue d'ailleurs de s'occuper de nous/vous dans son kot à burger, chaque soir de TD, écrit une ancienne étudiante de l’ULB sur la page de collecte de dons. Libre à chacun de participer comme il le peut, ce qui compte c'est de leur montrer qu'ils font bel et bien partie de cette grande famille du folklore Ulbiste, et que nous sommes en pensée avec eux".