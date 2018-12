Des étudiants de l’ULB lancent une cagnotte pour aider les proches d'un responsable de la sécurité décédé

André a longtemps assuré la sécurité des soirées étudiantes de l’ULB. Les anciens de l’Association des Cercles Etudiants se mobilisent pour venir en aide à ses proches.

"C'est avec grande émotion que nous avons appris la disparition d'André Vande Maele, qui s'est longtemps occupé de la sécurité à la Jefke. Avec son épouse Jeanine, ils ont toujours eu beaucoup d'attention pour nous […] Jeanine continue d'ailleurs de s'occuper de nous/vous dans son kot à burger, chaque soir de TD", écrit une ancienne étudiante de l’ULB sur la page de collecte de dons.



André Vande Mael était très apprécié des élèves, toutes générations confondues. Les anciens de l’Association des Cercles Etudiants ont décidé de lancer une cagnotte sur internet pour aider ses proches à prendre charge le coût des funérailles.



"Libre à chacun de participer comme il le peut, ce qui compte c'est de leur montrer qu'ils font bel et bien partie de cette grande famille du folklore Ulbiste, et que nous sommes en pensée avec eux", peut-on lire également.



Les dons seront reversés à la famille, notamment à sa veuve, Jeanine. Un peu plus de mille euros ont été collectés pour le moment.