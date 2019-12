Des fidèles menacés par deux hommes à la Basilique de Koekelberg: la sécurité renforcée (vidéo)

Selon la Dernière Heure, deux individus sont entrés dans l'enceinte de la Basilique de Koekelberg en plein office le samedi 30 novembre vers 16h pendant que de nombreuses personnes priaient. Les deux hommes auraient proféré des menaces de mort envers les fidèles.



Une enquête a été ouverte pour menaces verbales avec ordre et/ou condition, d'un attentat criminel par le parquet de Bruxelles afin d'identifier les individus, précise la DH. Les images de caméras de surveillance seront analysées. La surveillance autour du site a été renforcée durant l'enquête.



"Je peux confirmer qu'une information judiciaire a été ouverte suite aux faits du 30 novembre où deux personnes se seraient introduites dans la Basilique pour proférer des menaces à l'encontre d'autres personnes qui exerçaient leur culte", détaille Denis Goeman. Le porte-parole du parquet de Bruxelles précise que le parquet prend les choses au sérieux. "On a diligenté des devoirs d'enquête pour identifier les suspects".





"Une vigilance particulière a été effectuée sur la Basilique pour que les personnes puissent effectuer leur culte en toute sérénité", précise-t-il. "Je dirais que c'est des menaces "de mort" mais il faut évidemment être prudent, parce que, je rassure tout le monde, il n'y a pas a priori d'intention terroriste particulière et il n'y a pas de risque imminent par rapport à ce fait là mais néanmoins, comme dans tout fait de menace même "classique", il faut prendre des précautions. Il faut évidemment être certain d'assurer la sécurité des personnes qui vont à la messe et il faut également effectuer des devoirs d'enquête pour identifier les suspects de ce type de menaces", ajoute Denis Goeman.