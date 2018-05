Des habitants de Bruxelles s'inquiètent de la présence d'un hélicoptère de la police: "Rien de grave"

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler la présence d'un hélicoptère au-dessus de la région bruxelloise. "Un hélico survole les environs de Jette, que se passe-t-il?", nous a demandé Sarah vers 20h40. "Un hélicoptère de la police fédérale survole Molenbeek depuis plus d'une heure", a indiqué un autre témoin vers 21h. "Hélicoptère au-dessus du quartier Maritime et de Tour et Taxi, que se passe-t-il?", nous a demandé Maria vers 21h10h.



Face à ces messages, nous avons contacté une porte-parole de la police fédérale. Elle rassure d'emblée. "Oui il y a bien un hélicoptère de la police qui survole Bruxelles, mais il n'y a rien de grave. C'est un vol de prévention. Ça arrive régulièrement", nous a-t-elle précisé.



Bruxellois, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles!