Des habitants de Schaerbeek touchés par une panne de courant ce samedi soir

Plusieurs témoins nous ont signalé une panne de courant à Schaerbeek ce samedi soir via notre bouton orange Alertez-nous. "Coupure de courant générale dans certaines rues, près de l'avenue Emile Verhaeren notamment", nous a envoyé Savannah vers 22h. D'autres messages provenaient de l'avenue Monplaisir ou encore du quartier à proximité de la gare.



Sur son site internet, Sibelga confirme la panne d'électricité. Celle-ci aurait débuté vers 21h40 et devrait se terminer vers 23h15, selon l'heure de rétablissement estimée par le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel en région bruxelloise.



Voici les axes touchés, selon Sibelga:

avenue Albert Giraud, avenue Charles Gilisquet, avenue Emile Verhaeren, avenue Emile Zola, avenue Eugène Demolder, avenue Huart Hamoir, avenue Monplaisir, avenue Princesse Elisabeth, avenue Sleeckx, boulevard Lambermont, rue François-Joseph Navez, rue Georges Garnir, rue Iwan Gilkin, rue Joseph Van Camp, rue Léopold Courouble, rue Max Roos, rue Nicolas Defrêcheux, rue Portaels, rue d'Anethan, square François Riga.