Des hommes armés tendent un piège aux employés d'un magasin Action à Schaerbeek

Des malfrats, au nombre deux ou trois, ont tendu un piège aux salariés d'un magasin Action à Schaerbeek. Ils ont attendu leur arrivée au travail, vers 7h du matin, pour passer à l'action.

Le parquet de Bruxelles a confirmé l'information du groupe Sudpresse selon laquelle un braquage a été commis jeudi matin dans un magasin Action, situé rue de Genève à Schaerbeek. Les auteurs seraient au nombre de deux ou trois selon un porte-parole du parquet. Plusieurs devoirs d'enquête sont en cours actuellement afin de mettre la main sur ceux-ci. Par ailleurs, aucune personne n'a été blessée.



"Un braquage a été commis ce jeudi vers 7h00 au magasin Action qui se situe rue de Genève à Schaerbeek, à la limite avec Evere", a déclaré le porte-parole en fin de matinée. "Les faits ont été commis lors de l'arrivée des employés. Deux à trois individus sont entrés et ont exhibé une arme, vraisemblablement un pistolet, selon les témoins. Ils ont volé le contenu de la caisse et ont pris la fuite à bord d'un véhicule", a-t-il poursuivi.



Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence, avec menaces, en bande, et avec la circonstance que des armes ont été montrées et des véhicules utilisés.