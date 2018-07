Des jeunes lancent des pierres sur des trains depuis un pont: gros embarras de circulation à Bruxelles-Nord

Ce mardi 26 juin, des usagers de la SNCB nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "Les trains sont bloqués depuis 30 minutes à la sortie de Bruxelles-Nord vers Schuman. Il y a eu des jets de pierre sur les trains. Pour des raisons de sécurité nous sommes immobilisés", nous a indiqué Guillaume vers 19h.



La porte-parole de la SNCB a confirmé. "Des jeunes ont lancé des pierres depuis un pont sur des trains. Il n'y a pas de blessé, mais la police s'est rendue sur place pour enquêter. La circulation a donc été interrompue entre Bruxelles-Nord et Schaerbeek", a indiqué Elisa Roux.$

Les conséquences ont été lourdes pour les voyageurs. Le trafic a donc dû être totalement interrompu à partir de 18h30 entre les gares de Schaerbeek et Bruxelles Nord pour des raisons de sécurité. Les problèmes de circulation se sont vite étendus sur toute la liaison Nord-Sud à cause de l'encombrement des trains sur les voies.





Plusieurs trains supprimés



La police est intervenue vers 19h30 et a finalement donné l'autorisation de reprendre la circulation sur le tronçon concerné. La situation n'a pas été rétablie immédiatement après le feu vert des policiers.

Le trafic ferroviaire ayant été bloqué pendant 1h30 sur la liaison Nord-Sud, il y a eu beaucoup de répercussions. Les retards étaient importants encore 1 heure après sur les lignes Bruxelles-Louvain-Liège et sur la ligne qui en direction de Malines et Anvers. Des trains ont même dû être supprimés.

Un autre accident s'est produit au même moment à la gare de Boondal: une personne s'est jetée sur les voies. Le parquet de Bruxelles a retenu la thèse du suicide.