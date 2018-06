Des jeunes lancent des pierres sur des trains depuis un pont: gros embarras de circulation à Bruxelles-Nord

Des usagers de la SNCB nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "Les trains sont bloqués depuis 30 minutes à la sortie de Bruxelles-Nord vers Schuman. Il y a eu des jets de pierre sur les trains. Pour des raisons de sécurité nous sommes immobilisés", nous a indiqué Guillaume vers 19h.



La porte-parole de la SNCB a confirmé. "Des jeunes ont lancé des pierres depuis un pont sur des trains. Il n'y a pas de blessé, mais la police s'est rendue sur place pour enquêter. La circulation a donc été interrompue entre Bruxelles-Nord et Schaerbeek", a indiqué Elisa Roux.



Les conséquences ont été lourdes pour les voyageurs: il n'y avait plus de trains de Bruxelles-Nord vers l'aéroport de Bruxelles, vers Anvers et vers Louvain.



Aux alentours de 19h50, Guillaume, notre témoin, nous a finalement envoyé la bonne nouvelle: "Nous venons de repartir après plus d'une heure sur place". A peu près au même moment, la SNCB annonçait sur Twitter la reprise du trafic.