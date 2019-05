Des inondations dans une maison de repos à Jette à cause de la pluie

Les pluies intenses ont provoqué des inondations, mardi soir, à la maison de retraite Green Residence à Jette, indique mercredi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les chambres d'une vingtaine de résidents, situées à l'arrière du bâtiment, plus bas que le rez-de-chaussée avant, ont été inondées. Ces résidents ont dû être évacués vers une autre aile de la maison de retraite.



Un trou, sur un chantier dans la rue de la maison de repos, s'est retrouvé rempli d'eau dans la soirée et a débordé. Des avaloirs dans cette même rue se sont également retrouvés saturés d'eau, et l'excédent s'est déversé vers la maison de repos, via une cabine à haute tension qui n'a pas elle-même été inondée. Les pièces atteintes sont endommagées.