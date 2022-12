Des logements sociaux sans chauffage depuis un mois à Evere: Laïla, maman, obligée d'allumer le four pour se réchauffer

Cela fait plus d'un mois que les habitants de 150 logements sociaux à Evere doivent se débrouiller sans eau chaude et pour une partie d'entre eux, carrément sans chauffage. Avec les températures hivernales actuelles, la situation est de moins en moins tenable.

Evere, en région bruxellois. Le premier geste du matin pour Laïla, c'est d'allumer le four de la cuisine pour obtenir un peu de chaleur : "Je suis obligée sinon on se les gèle tous", explique cette maman de 4 enfants. "Surtout que c'est du carrelage", précise-t-elle. Laïla vit dans un logement social. Le seul moyen de se chauffer est un appareil électrique fourni par la société de logement. "Franchement, j'ai peur de la facture d'électricité qui va me tomber dessus. Je ne sais pas comment cela va se passer."

La chaudière qui alimente l'immeuble est en panne depuis le 11 novembre dernier. Résultat, pas de chauffage et pas d'eau chaude. "Je chauffe des casseroles. Je fais des bouilloires. Heureusement, qu'on a de l'électricité. Je remplis le bain comme cela."

Au total, 150 logements sont impactés par cette panne. Les habitants dénoncent une situation récurrente. Sonia, locataire depuis 30 ans: "Ca fait 3 ans que ca dure déjà, qu'il y a des problèmes à chaque entrée d'hiver. Il y a des réparations à peu près. Cette fois-ci, il n'y a plus de réparation possible."

Vous rentrez chez vous, vous ne savez même pas prendre d'une douche correctement

Mathieu Vervoort, président d'Everecity, la société de logement, se défend : "Chaque année, nos chaudières sont entretenues. Chaque année, il y a une relance qui est prévue avant l'été avec notre prestataire, mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'un problème technique."

Devant notre caméra, Mathieu Vervoort est interpellé par des habitants exténués comme Geneviève, locataire depuis 17 ans, pour qui l'absence de chauffage a des conséquences sur sa vie professionnelle: "A mon travail, on me dit 'Geneviève, tu es beaucoup plus nerveuse pour le moment.' Comment voulez-vous ne pas l'être ? Vous rentrez chez vous, vous ne savez même pas prendre d'une douche correctement. On est quand même fin 2022."

En attendant une nouvelle installation prévue le 23 décembre, une solution alternative a été trouvée : une chaudière mobile au fuel doit arriver ce mardi. La société de logement promet également des réductions forfaitaires sur les coûts d'électricité pour compenser les frais relatifs aux chauffages d'appoint.