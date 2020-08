Des manifestants dénoncent les violences policières à Bruxelles (vidéo)

Une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les violences policières, samedi boulevard de Waterloo, à Bruxelles, près des bâtiments du SPF Justice. La manifestation a été organisée en réponse à la mort d'un ressortissant slovaque, Jozef Chovanec, il y a deux ans dans une cellule de l'aéroport de Charleroi.

Les images de l’arrestation violente de Jozef Chovanec ont profondément choqué les manifestants. Après avoir vu la vidéo, impossible pour ces citoyens de rester silencieux. "C’est scandaleux ce qui se passe chez nous, je trouve ça immonde, estime Colin, un manifestant. Il faut qu’on soit tous là dans la rue pour qu’on change les choses". Certains ont dressé un parallèle entre ce décès et ceux de la petite Mawda, du jeune Adil à Anderlecht et du jeune Mehdi, à Bruxelles. "On ressent beaucoup d’injustice dans un contexte où on veut nous faire croire que ces actes ne surviennent qu’aux Etats-Unis, estime Celia Ponce - enseignante et membre de la campagne Rosa. Adil, Mehdi, Mawda, ça commence à faire beaucoup et ce n’est plus des cas isolés. Ça commence à nous faire peur. On ne se sent plus en sécurité et pas protégés par notre police".

Pour certains, la vidéo de l’arrestation du ressortissant slovaque à l’aéroport de Charleroi a engendré un déclic. Ainsi, nos reporters ont rencontré un jeune étudiant liégeois en philosophie qui a d’abord été choqué par les images, puis, qui a transformé ce sentiment d’horreur en action concrète. "Quand j’ai vu la vidéo, j’ai eu la même réaction que lorsque j’ai vu celle de Georges Floyd aux Etats-Unis, raconte Samuel Lux, étudiant en philosophie à Liège et membre du parti socialiste de lutte (PSL). Et là, ici, chez moi en Belgique, dans une ville proche de chez moi, ça m’horrifie et ça me consolide dans mes positions et dans le fait d’avoir rejoint un mouvement qui veut changer les choses en Belgique". Pour lui, participer à la manifestation était une évidence. Voire un devoir. "Quand on laisse passer des horreurs telles que la mort de Jozef Chovanec à l’aéroport de Charleroi, ça augmente le seuil de tolérance. C’est-à-dire que si ce n’est pas puni, s’il n’y a pas de réaction sociale, d’autres personnes peuvent se sentir légitimes de commettre les mêmes genres de crimes".

Les manifestants ne pensent pas que la police belge soit raciste ou violente par essence. Selon eux, le problème est plus global. "Il faut avoir des réponses sur la question des investissements dans les soins de santé, il faut plutôt investir dans l’enseignement et dans les services publics plutôt que d’investir dans la répression, car cette répression est meurtrière" , considère Geert Cool, membre de l’association blokbuster. D’autres encore font un lien direct entre le système capitaliste et la situation des violences policières. "Nous on ne pense pas que ce soit un problème de policiers en soi, estime Stephane Delcros, membre du parti socialiste de lutte. Le problème n’est pas non plus que tous les policiers seraient racistes. On pense que c’est un problème systémique, lié au système capitaliste. Nous trouvons que ce système capitaliste pousse au 'diviser pour régner'. En cela, le racisme, le sexisme, la LGBTQIphobie sont en fait inhérents au système et c’est cela qu’on veut contester en particulier".

Les manifestants réclament une meilleure formation des policiers dont ils reconnaissent la difficulté du travail et appellent le monde politique à dénoncer la gravité des faits survenus à l’aéroport de Charleroi.