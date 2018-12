Des milliers de cyclistes à la Marche pour le climat: "Cela risque de nous coûter de l’argent mais bon..."

Quelque 65.000 personnes ont participé ce dimanche à la Marche pour le climat initiée par les organisations Climate Express et Coalition Climat à Bruxelles, a indiqué la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Certains ont préféré s'y rendre à vélo, en trottinette ou encore en hoverboard. Ils étaient d'ailleurs 5.000.

Notre journaliste Mathieu Col a pu rencontrer l'un d'entre eux.

"J’ai déménagé de la Flandre vers Bruxelles, il y a une trentaine d’années et je me déplace surtout à vélo. Très peu avec la voiture. J’essaye d’aller au boulot à bicyclette et je vais rejoindre les copains", a confié un cycliste qui a participé à la Marche pour le climat.

"Cela me fait quoi de voir autant de vélo? Cela confirme ce que je vois tous les jours. Il y a de plus en plus de vélos à Bruxelles et je crois que c’est une bonne chose. Il faut donner priorité à autre chose que les véhicules."

Suite au succès de la manifestation, il estime que les politiciens doivent maintenant prendre des mesures rapidement. "Cela risque de nous coûter de l’argent. Mais bon…Si on ne le fait pas, ce sera la catastrophe dans 50 ans", a-t-il conclu.