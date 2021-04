L'appel au rassemblement au Bois de la Cambre à Bruxelles a été entendu. Le faux festival 'La Boum', annoncé par des plaisantins sur Facebook il y a plusieurs semaines, a finalement attiré des milliers de curieux. La police a fait usage de canons à eau pour disperser ce rassemblement.

La fête avait été annoncée depuis plusieurs semaines et les autorités policières étaient sur le qui-vive. Malgré qu'il s'agissait d'un canular (un festival avec des DJ renommés), des milliers de jeunes se sont rassemblés au Bois de La Cambre à Bruxelles ce jeudi, attirés aussi par le beau temps (dernier jour d'ailleurs avant une chute des températures dans les prochains jours). Les forces de police ont été obligées d'intervenir pour disperser la foule.

Quatorze personnes ont été arrêtées administrativement et une autre judiciairement, selon un bilan communiqué vers 21h15 par la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere. Huit manifestants et trois policiers ont été blessés. Des bouteilles de verre ont été jetées vers des policiers, trois d'entre eux ont été blessés. L'un d'eux, touché à la tête, a été transporté à l'hôpital. Parmi les participants aux rassemblent, huit ont été blessés. Deux ont reçu des soins sur place et deux blessés légers ont été emmenés à l'hôpital.

Les blessés ne sont pas tous liés à l'intervention policière. Il y a par exemple un participant qui a été blessé par une barre de fer lancée par un autre participant. De plus, les vitres d'une camionnette de police et le pare-brise d'un camion de la cavalerie ont été cassés.

La police locale estime qu'il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes rassemblées au Bois de la Cambre dans l'après-midi, ce qui contrevenait aux mesures sanitaires. En début de soirée, notre équipe de reporters sur place constatait que les autopompes étaient toujours en action et qu'il ne restait plus que quelques centaines de personnes alors qu'elles avaient été plusieurs milliers en milieu d'après-midi. Régulièrement depuis 16h30, la police a répondu aux personnes dans le parc par des gaz lacrymogènes.



Des policiers, des autopompes et des chevaux de la police ont été pris à partie par plusieurs jeunes sur place durant l'après-midi. Un hélicoptère et des drones de la police ont survolé la zone durant de longues heures.

Une fête sous surveillance

Le parquet de Bruxelles avait annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour identifier les organisateurs de "La Boum", cette fausse fête ( devenue vraie ce jeudi) prévue le 1er avril au Bois de la Cambre à Ixelles. Il s'agissait à la base, comme les organisateurs l'ont mentionné sur le réseau social Facebook, d'un canular dont le but était de tourner en dérision certaines mesures édictées dans le cadre de la pandémie de coronavirus, notamment l'interdiction de se rassembler. Pour le parquet, ces annonces de faux événements risquaient d'engendrer de réels rassemblements de nombreuses personnes. Ces prédictions se sont donc avérées vraies.