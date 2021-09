Des œuvres d’art sont exposées dans les vitrines de commerces vides à Bruxelles: voici l'objectif de l'événement

À partir de ce mercredi et jusqu'au 26 septembre, le quartier Dansaert accueille Doppelgänger, une promenade-exposition qui met en lumière des artistes émergents bruxellois. L'événement est co-produit par la Ville de Bruxelles, OPENART.TODAY et KANAL-Centre Pompidou.

À Bruxelles, une promenade exposition est accessible dès aujourd’hui dans le quartier Dansaert. Doppelganger, c’est le nom de cet événement qui met en avant des artistes émergents de la ville. "Il y a des pièces qui étaient déjà existantes et qui ont été sélectionnées justement parce qu’elles s’intégraient bien dans le concept général de l’exposition, explique Pauline Salinas, coordinatrice de l’opération Doppelganger. D’autres qui ont été légèrement adaptées parce que c’est très particulier d’exposer dans une vitrine. C’est un rapport frontal qui n’est pas le même que dans un espace d’exposition où on peut rentrer, tourner, se rapprocher. Là, il faut quelque chose de très immédiat (...) On a de la sculpture et de la céramique, de la vidéo, de l’image numérique, des installations… et cela aborde tous types de sujets."

Ces 12 artistes exposent dans des vitrines de commerces vides mais aussi des espaces extérieurs. L’objectif est double : les mettre en valeur et relancer la dynamique commerciale. "Je crois que ce qu’envoie le message de cette exposition, c’est aussi de se reprojeter vers l’avenir, c’est la transformation de l’après Covid en redonnant de la lumière à ses artistes, en redonnant de la lumière à ces commerces et aussi en soutenant cette reprise de la dynamique économique que nous soutenons à la Ville de Bruxelles", affirme Fabian Maingain, échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

Le parcours va de la Bourse jusqu’au Square Sainctelette et l’Atelier Kanal. Les œuvres sont visibles jusqu’au 26 septembre.