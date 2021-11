Des parents et leurs 3 enfants hospitalisés après une intoxication au monoxyde de carbone à Evere: le chauffe-eau est à l'origine de l'incident

Ce vendredi soir, peu après 19h, une intervention des pompiers a été requise dans un appartement situé rue François Van Cutsem à Evere. Les membres d'une famille présentaient des symptômes pouvant faire penser à une intoxication au monoxyde de carbone (CO).

En effet, à leur arrivée sur les lieux, le détecteur CO des secouristes s’est immédiatement déclenché. Les parents et leurs 3 enfants âgés de 3, 4 et 11 ans ont immédiatement été évacués et transférés à l'hôpital. L'état de l'aînée est jugé inquiétant, nous indique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw.

"L’empoisonnement a été causé par le chauffe-eau dans la salle de bain. Toute la famille avait fait usage de la salle d’eau. Il n’y avait pas assez de ventilation, ni d’apport d’air frais dans la pièce exigüe. L’évacuation des gaz de combustion laissait aussi à désirer. Le boiler et le compteur de gaz ont été scellés par le technicien Sibelga sur place", explique le porte-parole.

Cette même configuration des salles de bain a été découverte dans les autres appartements de l'immeuble. Les installations ont donc également été scellées. Les services communaux et la police de la zone prennent en charge les autres habitants.

Pour éviter de tels évènements tragiques, les pompiers rappellent l'importance :