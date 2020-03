Des pilules d'ecstasy, 230 grammes de cannabis et 16.600 euros saisis: un trafic de stupéfiants démantelé à Ixelles

Six hommes âgés de 22 à 25 ans ont été interpellés au square de Boondael à Ixelles, le 5 mars dernier, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Trois d'entre eux ont été relaxés mais les trois autres ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles, a communiqué mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Le parquet a saisi un juge d'instruction, lequel a placé sous mandat d'arrêt l'un des trois hommes mis à disposition. Les deux autres ont quant à eux été libérés sous conditions.

Le suspect avait déclaré que cet argent était le salaire perçu pour avoir réalisé un déménagement

Les six suspects ont été pris en flagrant délit de vente de stupéfiants, a indiqué la zone, et l'un d'eux était en possession d'une somme de 3.000 euros en liquide. "Initialement, le suspect, S.D.S., avait déclaré que cet argent était le salaire perçu pour avoir réalisé un déménagement, avant de se rétracter et d'avouer qu'il venait de vendre 150 grammes d'herbe de cannabis dans un appartement du square de Boondael", a-t-elle expliqué.

"Les enquêteurs ont ensuite effectué deux perquisitions, l'une dans cet appartement et l'autre au domicile de S.D.S., situé également à Ixelles. Au premier endroit, les policiers ont saisi une somme de 2.000 euros, 11 pilules d'ecstasy, 185 grammes d'herbe de cannabis et 27 grammes de résine de cannabis ainsi que 1,6 gramme de cocaïne et du matériel de conditionnement. Au domicile de S.D.S., ils ont saisi une somme de 11.575 euros, 25 grammes d'herbe de cannabis, du matériel de conditionnement ainsi que le véhicule utilisé pour la livraison des stupéfiants", a encore précisé la zone de police.