Des policiers arrivent les premiers dans un immeuble en feu à Ixelles: "Il y a peut-être encore quelqu’un"

A Ixelles, en région bruxelloise, un incendie est en cours dans un immeuble d'habitation. Les policiers sont les premiers sur place et doivent s'assurer qu'il n'y a plus personne à l'intérieur et que les lieux sont sécurisés.

"On va aller voir au deuxième étage, il y a peut-être encore quelqu’un", lance un agent.

Les policiers pénètrent dans un couloir sombre et enfumé avec une lampe torche avant de monter la cage d’escalier. "Il y a une lumière ici", demande l’un d’entre eux.

En frappant aux portes, personne ne répond. Ils pénètrent à l’intérieur d’une habitation et constatent qu’elle est vide. Puis, les policiers défoncent la porte un étage plus haut.