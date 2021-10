Des témoins ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce vendredi matin pour signaler une action de grève au Palais de justice de Bruxelles. Plusieurs personnes nous ont envoyé un message similaire: "Les policiers se sont mis en grève. Pour le moment la montée des détenus et leur transfert ne sont pas assurés. En plus des revendications salariales et de la non-reconnaissance du métier, l’insalubrité et le bien-être sont à revoir. Ils attendent d’être entendus".

Contacté par nos soins, le porte-parole du Syndicat Libre de la Fonction Publique, le SLFP, a confirmé. "L'action est en lien avec la grève du zèle menée dans les aéroports. Car le préavis lancé concerne la police fédérale, en ce compris la direction LPA, active dans les aéroports, et la direction DAB, chargée de sécurisation et de la gestion des personnes à présenter devant les magistrats", a précisé Vincent Gilles.

De son côté, un secrétaire permanent police de la CSC, le syndicat chrétien, a indiqué que 59 policiers ont débrayé. "50 autres étaient absents pour d'autres raisons, ce qui fait une grosse centaine de personnes qui n'étaient pas là. Alors que l'effectif quotidien au Palais de justice de Bruxelles est de 120 à 130 policiers. Donc l'action a fortement perturbé le travail. Le Palais a demandé des renforts de la police locale et d'autres unités de la DAB qui travaillent ailleurs", a indiqué Anthony Turrat.

Que réclament les policiers?

Lors de la négociation sectorielle avec la ministre de l'Intérieur de mercredi, le SLFP et la CSC affirment que celle-ci s'est présentée sans budget ni moyens pour soutenir les policiers. "De ce fait, la négociation a été rompue et nous sommes passés à l'action, nous avons choisi d'activer le préavis de grève lancé auparavant", a expliqué le porte-parole du SLFP.

Le Palais de justice de Bruxelles, c'est un retour dans le passé

Le secrétaire permanent de la CSC nous en dit un peu plus sur les conditions de travail et les revendications des policiers du Palais de justice de Bruxelles. "La DAB, l'unité qui travaille sur place, est une unité récente qui a deux ou trois ans. Ils font partie des plus bas salaires de la police intégrée", a confié Anthony Turrat. Le représentant syndical pointe également des conditions de travail jugées difficiles. "Le Palais de justice de Bruxelles, c'est un retour dans le passé. Quand il y a eu de fortes averses, une grosse partie de leurs locaux ont été inondés. Il y a des problèmes de rongeurs, les locaux sont vétustes, etc.".

Y aura-t-il de nouvelles actions?

D'après le SLFP, les actions pourraient se poursuivre dans les jours qui viennent, que ce soit dans les Palais de justice ou dans les aéroports. "On n'a pas d'autres moyens de nous faire entendre", a indiqué Vincent Gilles.

Le secrétaire permanent de la CSC a cependant précisé que la semaine de Toussaint devrait être plus apaisée "car c'est une période de congé". "Mais le 8 novembre, nous nous revoyons en front commun syndical. À ce moment-là, on va décider d'un calendrier d'actions pour les semaines et mois à venir", a réagi Anthony Turrat.

Quant aux négociations avec le gouvernement, elles seraient au point mort. "Il n'y a pas de nouvelle date de rencontre avec la ministre", a indiqué Anthony Turrat.