Des pompiers ambulanciers agressés à Schaerbeek samedi matin

Des ambulanciers du Service d'Intervention et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles ont été agressés physiquement et menacés de mort, samedi matin, par un individu à Schaerbeek, a confié à Belga le SIAMU. Les secours avaient été appelés par cet individu, qui se trouvait dans un état nécessitant des soins. Le SIAMU et l'un de ses ambulanciers blessé vont déposer plainte avec constitution de partie civile.

"Nous avons reçu, ce samedi peu avant 11h00, un appel pour un homme d'une trentaine d'années, vivant à Schaerbeek, qui avait un problème de santé. Lorsqu'une de nos équipes est arrivée sur place, elle a été confrontée à un individu qui n'était pas du tout coopérant", a relaté Walter Derieuw, porte-parole du SIAMU de Bruxelles.

"Nos ambulanciers ont décidé de demander l'assistance d'un Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR). Cette équipe médicale a essayé de perfuser le patient, mais celui-ci a repoussé tout le monde. Elle a tenté ensuite de lui faire plutôt inhaler un antalgique. Il a alors jeté tout le matériel du SMUR par terre", a poursuivi le porte-parole. "L'individu a repoussé à nouveau tout le monde, il a proféré des menaces de mort et a griffé un ambulancier jusqu'au sang, sur le torse, arrachant son polo. Notre collègue a aussi reçu son doigt dans l'½il. Il a une blessure au niveau de la cornée. Il a été conduit à l'hôpital Saint-Pierre pour y être soigné", a expliqué Walter Derieuw. "La police est ensuite intervenue pour maîtriser l'homme agressif". Le SIAMU de Bruxelles et l'ambulancier blessé vont déposer plainte dans cette affaire et se constituer partie civile auprès du parquet de Bruxelles, a annoncé le SIAMU.