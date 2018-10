"Odeur suspecte" à De Brouckère et Rogier: les stations de métro brièvement évacuées à Bruxelles sont rouvertes

Les stations de métro De Brouckère et Rogier qui avaient été évacuées mercredi matin en raison d'une odeur incommodante, sont à nouveau normalement desservies, indique la STIB. Plus tôt dans la journée, plusieurs personnes incommodées par l'odeur d'un produit d'étanchéité, avaient été transportées à l'hôpital.

Huit personnes ont été incommodées par une forte odeur dans les stations bruxelloises de Rogier et Debrouckère. Ces passagers ont été envoyés à l'hôpital par précaution. Les deux stations ont été brièvement évacuées, comme des témoins nous l'indiquaient via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a des policiers, ambulances, pompiers", nous écrivait Nicolas vers 13h.

L'odeur était assez incommodante. "Est-ce une odeur de gaz, d'essence?", se demandait Aurélie peu après. En réalité, l'odeur était celle d'un produit utilisé dans le cadre de travaux d'aménagement d'une rampe vélo.

Sur ordre de police, les lignes 1 et 5 du métro avaient été interrompues entre Beekkant et Arts-loi, tout comme les lignes 2 et 6 entre Elisabeth et Arts-Loi.