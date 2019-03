Des travaux provoquent une énorme fuite d'eau dans le centre de Bruxelles

Une fuite d'eau a provoqué mardi matin une fontaine de plusieurs mètres de haut sur la place du Nouveau Marché aux Grains, dans le centre de Bruxelles. Elle s'est déclarée vers 10h30 lorsqu'un problème est survenu durant des travaux des services de la Ville de Bruxelles et n'a pu être colmatée qu'une demi-heure plus tard.



A cause de la fuite, une fontaine s'est créée et est sortie du trottoir pour s'élever à plusieurs mètres de haut et arroser notamment la façade d'un bâtiment adjacent. L'eau a rapidement inondé les rigoles et s'est propagée jusqu'à la rue Dansaert voisine.Les pompiers sont arrivés et ont pu colmater la fuite. Une partie du Nouveau Marché aux Grains a été fermée à la circulation, afin de permettre à Vivaqua de surveiller la situation, a précisé la police bruxelloise. On ignore les raisons de cette fuite.