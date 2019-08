Des vacanciers décollent de Zaventem sans leurs bagages à bord à cause "d'un problème technique": une trentaine de vols concernés

Brussels Airport a été confronté ce samedi matin entre 6h et 9h "à un problème technique au système de traitement des bagages", a rapporté sa porte-parole. En conséquence, environ 30 avions ont décollé alors que tous les bagages de leurs passagers ne se trouvaient pas à bord. L'incident est résolu mais provoque encore des retards.

Entre 6h et 9h, environ 30 avions sont partis avec seulement une partie des bagages de leurs passagers, voire sans aucun bagage. Le problème technique a été résolu et les retards devraient être résorbés d'ici à samedi midi, selon la porte-parole de l'aéroport.

"Nous regrettons sincèrement la situation. Nos équipes mettent tout en œuvre pour réparer le système et limiter l'impact pour les passagers, de sorte que les opérations normales puissent reprendre cet après-midi", avait précisé Brussels Airport.

A Zaventem, les journées de samedi et dimanche s'annoncent particulièrement chargées. Quelque 83.000 passagers sont attendus samedi et 89.000 dimanche.



Des mesures exceptionnelles ont été prises



L'aéroport avait pourtant pris des mesures exceptionnelles pour que tout se passe au mieux, en faisant notamment appel à du personnel supplémentaire, à la douane, par exemple, mais aussi pour informer les voyageur. "Beaucoup de gens qui ne voyagent qu'une seule fois par an voyagent ce week-end et ils ne trouvent pas toujours leur chemin dans l'aéroport", avait explique Nathalie Pierard, porte-parole.

Les voyageurs sont invités à bien préparer leur départ, en arrivant bien à l'avance ou en vérifiant que leur bagage à main est conforme à la réglementation ou encore en vérifiant la validité de leurs documents d'identité.