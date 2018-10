Des zombies s'en prennent aux banques bruxelloises

Une cinquantaine de personnes déguisées en zombies se sont mobilisées mercredi de 18H00 à 19H00 devant plusieurs grandes banques bruxelloises pour dénoncer la primauté de la finance.

L'action menée par un collectif d'activistes a été initiée devant la banque ING située avenue Marnix à Bruxelles. Le cortège s'est ensuite rendu jusqu'à la place de la Monnaie en s'arrêtant devant les différentes institutions bancaires localisées sur son trajet.Les participants dénoncent la "soif insatiable de profits du monde financier, qui dirige les gouvernants dans une impasse néfaste pour l'environnement et les populations".

"Ils semblent s'entêter à vouloir utiliser exactement les mêmes pratiques qui les ont menés à perdre toute forme d'humanité", estime un membre du groupe. "Parce que c'est bien leur croyance irraisonnée dans une économie basée sur une croissance sans fin et leur addiction à la spéculation et à l'argent qui les a menés là". Un autre ajoute qu' "il faudrait que ces âmes perdues et toutes celles qui les suivent acceptent de sortir de leurs vieux schémas". Le collectif craint la survenue d'une nouvelle crise fondée sur les mêmes modes de fonctionnement que celle de 2008.