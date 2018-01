Descente de police dans une classe de maternelle: "Expliquer notre métier et entrer en contact avec les enfants"

Comment donner aux jeunes une vision plus positive des forces de l'ordre ? Cela commence dès le plus jeune âge, ce matin à Schaerbeek, les élèves de maternelle de l’école communale n°3 ont reçu la visite de policiers venus, en uniforme, expliquer leur métier. Les réactions, étaient enthousiastes. Benjamin Samyn avec Denis Caudron.

Ces élèves de 5 à 6 ans sont cernés. D’un côté, il y a Adil, le chef de brigade qui dégaine ses menottes plus vite que son ombre. De l’autre, il y a Zina, un chien d’intervention aux dents acérées qui répond à son maître au doigt et a l’œil. Face a eux, des enfants qui écarquillent très grand les yeux. "L’idée c’est toujours d’avoir un contact un peu différent police-enfants. Surtout dans le contexte de la menace terroriste où tout le monde est un peu stressé, précise Frédéric Dauphin, chef de zone de la police de Bruxelles-Nord. Ici c’est une autre manière d’aborder la police, d’expliquer le métier de policier et d’entrer en contact avec les enfants".





"C'est pour attraper les voleurs"



Le meilleur ambassadeur de la zone de police Bruxelles-Nord auprès des plus petits c’est lui : Bruno. Il est toujours présent pour dépanner Adil dans ses présentations. Et visiblement, l’opération séduction a du succès. Quand on demande aux enfants que représente, pour eux, la police, ils répondent : "C’est pour attraper les voleurs" ou "ils sont gentils", tout en saluant, comme un vrai agent de police.





Lutter contre les idées préconçues



Parfois les parents ou les enfants ont des idées préconçues négatives par rapport aux forces de l’ordre, le directeur de l’établissement l’a constaté. "Avec les réseaux sociaux, les médias, on arrive à certaines dérives. Notre rôle ici à l’école, c’est de montrer aux enfants qu’on travaille en collaboration avec les policiers qui sont là pour nous aider" ajoute Eduardo Cachapa, le directeur.



Bilan de l’opération de police : une belle ribambelle de jeunes recrues.